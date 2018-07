De olho no clássico, Figueirense estreia com time misto no Brasileirão Preocupado com o clássico pela Copa do Brasil, o Figueirense estreará no Campeonato Brasileiro com time misto neste domingo, às 16 horas, contra o Sport, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. O técnico Argel Fucks quer seus principais jogadores focados em reverter a vantagem do Avaí, que venceu o jogo de ida da segunda fase por 1 a 0, no estádio da Ressacada - a volta acontece na próxima quarta-feira.