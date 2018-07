De olho no Cruzeiro, Santos poupa sete contra Chapecoense

O Santos joga sem sete titulares contra a Chapecoense neste sábado às 18h30, na Arena Condá, em Chapecó-SC. Além de Lucas Lima, Geuvânio e Alan Santos, lesionados, Enderson Moreira resolveu poupar Aranha, Edu Dracena, Arouca e Robinho já pensando no primeiro jogo contra o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira à noite, no Mineirão. Com os desfalques por contusões e as mudanças, quem reaparece no time é o contestado Leandro Damião, que vai ter como companheiros de ataque Gabriel na direita e Rildo na esquerda.

Renato, que como Robinho é remanescente da geração campeã de 2002, também terá a oportunidade de começar um jogo como titular, quase no fim do contrato (por produtividade) e se for bem pode até renovar para 2015. “Quero ajudar o Santos até o final da temporada e se possível levar o time à Libertadores. A gente sabe que para o grupo vai ser importante. Claro que o meu pensamento vai até o fim do ano, mas meu desejo é de ficar. Mas vamos deixar para falar de renovação mais adiante”, disse o volante de 35 anos.

No treino coletivo em campo reduzido nesta sexta-feira cedo no CT Rei Pelé, Enderson procurou orientar mais o novo meio-campo. O setor apresenta, além de Renato e Souza, uma outra figura: Serginho. O artilheiro do Santos na Copa do Brasil Sub-20, com três gols, é visto como o principal candidato a ocupar o lugar de Lucas Lima, se o meia for negociado no fim do ano. O treinador muda uma peça da defesa - Bruno Uvini no lugar de Edu Dracena - e acredita na força do ataque, com os artilheiros Gabriel e Leandro Damião e o velocista Rildo.

O Santos é o 8.º colocado, com 45 pontos, 15 atrás do líder Cruzeiro e a seis do Atlético-MG, o último do G-4. Embora Enderson e os jogadores afirmem que permanecem confiantes na classificação para a Libertadores via Brasileiro, a derrota frente ao Fluminense na Vila, quarta-feira, reduziu quase a zero as chances de obtenção da vaga.

A Copa do Brasil se torna a cada rodada mais atraente. Além de ofercer vaga na mais balada competição sul-americana, oferece um prêmio de R$ 3 milhões.

No momento em que o clube volta a atrasar salários e direitos de imagem, o título tem o potencial de até alterar o rumo das eleições presidenciais de 6 de dezembro.

O ADVERSÁRIO

A Chapecoense precisa da vitória para se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento. O time ganhou sete de seus jogos na Arena Condá e vem de empate contra o São Paulo. No último treino, o técnico Jorginho deu atenção especial ao setor defensivo, montando a estratégia para neutralizar as jogadas em velocidade do Santos pelas extremas.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X SANTOS

CHAPECOENSE: Danilo; Fabiano, Douglas Grolli, Rafael Lima e Rodrigo Biro; Bruno Silva, Abuda, Diones e Camilo; Tiago Luís e Leandro. Técnico: Jorginho.

SANTOS: Vladimir; Cicinho, Bruno Uvini, David Braz e Mena; Renato, Souza e Serginho; Gabriel, Leandro Damião e Rildo. Técnico: Enderson Moreira.

Juiz: Anderson Daronto (RS)

Local: Arena Condá, em Chapecó

Horário: 18h30

Na TV: Pay-per-view