De olho no Cuiabá, Palmeiras faz treino tático e Jorge avança em recuperação

O Palmeiras fez na manhã desta sexta-feira o penúltimo treinamento antes de enfrentar o Cuiabá, domingo, às 11 horas, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira comandou uma atividade tática e técnica na Academia de Futebol e o lateral Jorge avançou em seu processo de condicionamento físico.

Contratado para suprir a saída de Viña, Jorge avançou em sua recuperação ao participar com o elenco do aquecimento. Depois, ele deu sequência ao seu cronograma de recondicionamento com trabalhos físicos à parte no gramado. O atleta não joga desde dezembro de 2020 em razão de uma lesão grave no joelho.

Com todo o elenco à disposição, Abel comandou duas atividades diferentes no gramado. Na primeira, os atletas simularam situações de jogo, transições e enfrentamentos nas duas metades do campo simultaneamente, com balanço e finalizações. Depois, em times de 11 jogadores e campo reduzido, exercitaram situações de ataque contra a defesa.

Patrick de Paula foi expulso contra o Atlético-MG e desfalca a equipe no domingo. O técnico Abel Ferreira e o auxiliar João Martins não poderão ficar no banco de reservas porque também receberam o vermelho na partida anterior. Renan e Victor Luís, por outro lado, cumpriram a suspensão automática e voltam a ser opções para a lateral esquerda, setor que também conta com Piquerez.

É provável que o português mantenha a base que vem jogando e garantiu a classificação à semifinal da Libertadores ao derrotar o São Paulo na última terça. O time deve entrar em campo com: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan (Piquerez); Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony.

O Palmeiras não vence há três rodadas no Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde está na segunda colocação, com 32 pontos, cinco atrás do Atlético-MG.