De olho no Flu, Jorginho comanda treino tático no Engenhão O time do Vasco voltou a treinar nesta quinta-feira no gramado do Engenhão, palco do clássico com o Fluminense, no domingo, em rodada do Brasileirão. A atividade, contudo, não se restringiu ao reconhecimento. O técnico Jorginho aproveitou para comandar trabalho tático nesta tarde no local.