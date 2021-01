De olho no G-6, Corinthians encerra preparação com vídeo sobre o rival Bragantino

O Corinthians encerrou, na manhã deste domingo, a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino na segunda-feira,na Neo Química Arena, fechando a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de vaga para disputar a Libertadores, a equipe comandada por Vagner Mancini, com 42, está a 6 pontos do 6º colocado, Grêmio.

Neste domingo, o treino iniciou com uma reunião com vídeo, onde o técnico alinhou as instruções com os atletas. Logo em seguida, seguiu com um trabalho tático e de movimentação com os jogadores que iniciarão em campo o embate contra o Bragantino. Mais adiante, o treinamento prosseguiu com cobranças de falta e penalidades, tanto para defesa quanto ataque.

O treinador poderá contar com o zagueiro Gil e o volante Gabriel, que retornam após cumprirem suspensão no jogo contra o Sport. Além deles, o meia Otero também está de volta, reintegrado a equipe na sexta, após testar positivo para covid-19. O desfalque já certo será o zagueiro Jemerson, que sofreu lesão no joelho esquerdo na última partida do Corinthians e não deve retornar mais nesta temporada do Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, o time esperado para estar em campo, considerando os relacionados por Mancini, na segunda-feira é Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro, Gustavo Mosquito, Cazares e Mateus Vital; Jô.