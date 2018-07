De olho no G4 do Brasileirão, Fluminense encara o Goiás fora de casa Próximo do G4 e vindo de vitória na última rodada, o Fluminense encara o Goiás neste domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, de olho em um lugar no grupo que se classifica para a Copa Libertadores. Para esta partida, o técnico Enderson Moreira terá todos os titulares à disposição e já confirmou que Gum e Antônio Carlos retornam à zaga.