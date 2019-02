De olho no G4, Getafe fica no empate sem gols com o Levante

O Getafe visitou o Levante e ficou no 0 a 0, neste sábado, em Valência, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o clube da região metropolitana de Madri perdeu a oportunidade de se aproximar da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

O Getafe agora está em quinto lugar na competição nacional, com 32 pontos, quatro a menos do que o Sevilla, que ocupa o quarto lugar e está conquistando a última das vagas para a próxima edição do torneio continental.

A situação do Getafe ainda pode piorar porque o Sevilla vai jogar nessa rodada, contra o Celta de Vigo, fora de casa, ainda neste sábado. Outro concorrente é o Alavés, sexto colocado com os mesmos 32 pontos e que neste domingo vai visitar o Real Madrid.

O empate pouco alterou a situação do Levante na tabela. O time de Valência agora tem 27 pontos e ocupa o décimo lugar, longe da briga contra o rebaixamento e também distante de disputar uma vaga em competição europeia.

O Getafe, que neste momento está se classificando para a próxima edição da Liga Europa, vai receber o Celta no sábado que vem. Já o Levante vai enfrentar o Alavés, no dia 11, fora de casa.