De olho no G4, Vasco busca reação contra o Corinthians O Vasco vive o seu pior momento desde 2010, quando fez campanha ruim no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há quatro jogos, a equipe cruzmaltina perdeu um posto que parecia cativo no grupo dos quatro primeiros desde o ano passado e viu o retorno à Copa Libertadores se tornar improvável. A cinco pontos do São Paulo, o quarto colocado, os vascaínos precisam vencer o Corinthians, neste sábado, às 16h20, em visita ao estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 33.ª rodada.