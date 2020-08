De olho no Goiás, Palmeiras treina em gramado sintético e tem volta de titulares

Após empatar com o Fluminense em 1 a 1 no Maracanã, o Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira já de olho no jogo contra o Goiás, no sábado. O técnico Vanderlei Luxemburgo optou por treinar em gramado sintético porque a equipe paulista jogará com o rival goiano no Allianz Parque, na estreia em seu estádio no Campeonato Brasileiro.

Outra novidade no treino foram os retornos de Gustavo Gómez e Weverton. Os dois atletas foram poupados do jogo no Rio de Janeiro, mas voltam para reforçar o time. Ambos fizeram trabalho em campo com os jogadores reservas, além de Ramires, Willian, Gustavo Scarpa e Lucas Lima, que entraram no decorrer do jogo de quarta. Os titulares restantes fizeram trabalhos de regeneração.

Leia Também Luxemburgo elogia Luiz Adriano, mas critica falta de armação no Palmeiras

Outro jogador que não foi a campo foi Patrick de Paula. O jovem de apenas 20 anos entrou no segundo tempo contra o Fluminense no lugar de Gabriel Menino, mas não realizou trabalho junto aos suplentes. Machucado, o zagueiro Felipe Melo continuou fazendo trabalhos de recuperação em sua coxa esquerda.

O Palmeiras retoma as atividades na sexta-feira, quando faz o último trabalho antes do duelo com o Goiás. Campeão Paulista na final contra o Corinthians, o time alviverde soma apenas um ponto no Brasileirão, enquanto que os visitantes tiveram o jogo contra o São Paulo adiado após dez jogadores testarem positivo para covid-19.