De olho no Mundial, Corinthians bate o Inter e vence a quarta partida seguida

Com o resultado, o Corinthians passou Botafogo e Vasco e chegou a 56 pontos, atrás apenas dos quatro times que, como o clube paulista, também estão garantidos na Libertadores do ano que vem. Já o Internacional, com 51 pontos, só cumpre tabela esperando 2013 chegar.

Os dois times ainda jogam mais duas vezes neste Brasileirão. O Corinthians tem dois clássicos, contra o Santos, em casa, e diante do São Paulo, como visitante. Ambos os jogos devem ser no Pacaembu. Já o Inter recebe a Portuguesa e depois tenta estragar a festa do Grêmio na despedida do Estádio Olímpico, na última rodada.

Com o Inter vindo de duas derrotas, o torcedor compareceu em pequeno número ao Beira-Rio e deixou o jogo ainda mais esvaziado. No campo, os dois times não fizeram por merecer muito mais espectadores. Prova disso foi a escassez de chances no primeiro tempo. Logo aos 5 minutos, Danilo cruzou rasteiro, Guerrero tentou de carrinho e acabou acertando Muriel.





Só depois de 33 minutos é que o jogo voltou a ter emoção, numa falta de Chicão que Muriel pegou sem dificuldades. A partir daí a partida melhorou até o intervalo. D''Alessandro levou perigo numa cobrança de falta e o Corinthians respondeu com gol. Martínez tentou um chute rasteiro e acertou o pé da trave. O rebote foi para Douglas, que cruzou na cabeça de Guerrero para o peruano marcar.

O segundo tempo começou movimentado e por pouco o Corinthians não marcou antes de 30 segundos. Rodrigo Moledo foi desarmado por Douglas, o meia invadiu a área e cruzou. A bola desviou em Índio e foi na trave. Na volta, ela cruzou a frente do gol e Martínez por pouco não chegou para completar.

Novamente, depois desse lance o jogo ficou morno. O Inter até tentava reagir, mas esbarrava na boa marcação do Corinthians e na falta de apoio do torcedor, que vaiou Forlán quando o atacante foi substituído.

Pelo lado corintiano, Emerson voltou a jogar depois de mais de um mês ao entrar no lugar de Martínez. Romarinho substituiu Guerrero nos minutos finais do segundo tempo e quase marcou, exigindo boa saída de Muriel. Satisfeito com a atuação da equipe, Tite só abriu mão da formação com dois meias - Douglas e Danilo - nos minutos finais, para fechar o time.

Quando a torcida comemorava o rebaixamento do Palmeiras, Edenilson deu uma de Paulinho, recebeu cruzamento de Romarinho na área e, de primeira, marcou um belo gol.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 0 x 2 CORINTHIANS

INTERNACIONAL - Muriel; Edson Ratinho (Elton), Índio, Rodrigo Moledo e Fabrício; Ygor (Cassiano), Guiñazu, Fred e D''Alessandro; Diego Forlán (Rafael Moura) e Leandro Damião. Técnico - Fernandão.

CORINTHIANS - Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Douglas (Edenilson), Martínez (Emerson) e Guerrero (Romarinho). Técnico - Tite.

GOLS - Guerrero, aos 47 minutos do primeiro tempo, e Edenilson, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Edson Ratinho, Fabrício, Chicão, Alessandro e Douglas.

RENDA - R$ 114.640,00.

PÚBLICO - 8.652 pagantes.

LOCAL - Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Confira os principais lances do jogo.

47min - Fim de jogo no Beira-Rio.

45min - Gol do Corinthians! Romarinho cruza da direita e Edenílson faz, de voleio, um belo gol. Corinthians faz 2 a 0 no Inter.

44min - Emerson Sheik leva entrada dura de Fred e cai no gramado com cara de dor. Mas o camisa 11 levanta na sequência e deixa de preocupar o torcedor corintiano.

42min - Irritada com o desempenho do Inter na partida e no Brasileiro, a torcida colorada vaia bastante os jogadores do time gaúcho.

39min - Terceira e última mudança no Corinthians. Edenílson entra no lugar de Douglas.

35min - Romarinho recebe na cara de Muriel, mas chuta em cima do goleiro e a bola sai em escanteio.

33min - Mudança no Corinthians. Autor do gol, Guerrero é substituído por Romarinho.

30min - Paulo André leva a pior em disputa de bola na área e fica caído no gramado. Com dores, ele recebe atendimento médico e deixa o time preocupado. Mas, logo, o beque se levanta e volta ao jogo.

28min - Encarando a partida como um treino de luxo para o Mundial, Corinthians administra o resultado e toca bastante a bola antes de ir ao ataque.

24min - Edson Ratinho derruba Sheik e acaba advertido com o cartão amarelo.

22min - Mudança no Internacional. O uruguaio Forlán é substituído por Rafael Moura.

18min - O zagueiro Chicão faz falta em Fabrício e toma o cartão amarelo. É o terceiro do camisa 3, que também não enfrentará o Santos, na próxima rodada.

17min - Substituição no Corinthians. O atacante Sheik entra em campo no lugar do argentino Martínez.

16min - Emerson Sheik se prepara para entrar em campo. Por conta de uma lesão no joelho direito, ele não atua desde o dia 17 de outubro.

13min - Mudança no Inter. Sai Ygor e entra Cassiano.

9min - Cartão amarelo para Alessandro, por reclamação.

5min - Fabrício cruza da esquerda e Leandro Damião cabeceia fraco para fácil defesa de Cássio. Na sequência da jogada, Fabrício faz falta em Paulinho e recebe o cartão amarelo.

3min - Douglas faz falta feia em Leandro Damião e recebe o cartão amarelo. O camisa 10 corintiano estava pendurado e não enfrentará o Santos, no próximo sábado.

1min - Quase o segundo gol. No primeiro lance da segunda etapa, Douglas invade a área e acerta a trave!

1min - Recomeça a partida no Beira-Rio.

SEGUNDO TEMPO

48min - Acaba o primeiro tempo no Beira-Rio.

47min - Gol do Corinthians! Após Martínez acertar a trave direita de Muriel, Douglas pega o rebote, tabela com Alessandro e cruza para Guerrero marcar de cabeça: 1 a 0 para o Corinthians. É o quinto gol do atacante peruano com a camisa alvinegra.

44min - D´Alessandro bate falta com categoria e a bola passa rente à trave esquerda de Cássio.

43min - Ralf derruba o argentino D´Alessandro e o Inter tem uma falta perigosa, na meia-lua.

40min - Apesar da boa movimentação em campo, os dois times não conseguem concluir as jogadas ou finalizam mal. Cada time criou apenas uma boa chance de gol até aqui.

37min - Em cobrança de falta ensaida, Douglas rola para Chicão e o zagueiro bate com força. Bem posicionado, Muriel defende com facilidade.

32min - Inter insiste pelo lado direito do seu ataque, mas o lateral-direito Edson Ratinho, ex-São Paulo, falha ao tentar cruzamentos.

28min - Jogo fica truncado no meio-campo.

23min - Guerrero invade a área e chuta forte, mas a bola desvia na zaga e Muriel faz a defesa.

17min - Edson Ratinho cruza da direita para Leandro Damião chutar em cima de Cássio, que quase aceita. Mas o árbitro para a jogada, pois o atacante estava impedido.

13min - Leandro Damião chega com perigo pelo lado esquerdo, mas é interceptado por Chicão.

10min - Corinthians passa a ter mais domínio de bola e vem criando alternativas para chegar forte ao ataque.

5min - Danilo faz jogada pela direita e cruza bem para a área. Entretanto, Guerrero divide com o goleiro Muriel e não consegue chutar para abrir o placar. O arqueiro se machuca e o jogo para para ele ser atendido.

4min - O jogo começa bastante equilibrado. Os dois times valorizam a posse de bola e tentam chegar ao ataque adversário, mas param em defesas bem posicionadas.

1min - Começa a partida no Beira-Rio, em Porto Alegre!

PRIMEIRO TEMPO

ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL - Muriel; Edson Ratinho, Índio, Rodrigo Moledo e Fabrício; Ygor, Guiñazu, Fred e D´Alessandro; Forlán e Leandro Damião. Técnico: Fernandão

CORINTHIANS: Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Douglas; Martínez e Guerrero. Técnico: Tite