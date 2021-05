De olho no Paulista, Palmeiras poupa titulares e tenta se manter 100% na Libertadores

Tratada como obsessão pelo Palmeiras, a Copa Libertadores ficará em segundo plano por um breve período. Já garantido no mata-mata do torneio do qual é o atual campeão, o time alviverde mudou o planejamento original, passou a priorizar o Campeonato Paulista Sicredi 2021, já que chegou à final, e deverá enfrentar o Defensa y Justicia somente com reservas nesta terça-feira, às 19h15, no Allianz Parque, em duelo da quinta rodada da fase de grupos.

Como garantiu na rodada passada a classificação às oitavas da Libertadores ao ganhar do Independiente del Valle no Equador, lidera o Grupo A, com 12 pontos, e é a única equipe que venceu todos os seus jogos na primeira fase da competição até aqui, o Palmeiras se deu ao luxo de alterar seus planos diante da exaustiva maratona de partidas.

Os jogadores considerados reservas e os jovens que vinham atuando no Paulistão antes da fase eliminatória devem, agora, ganhar uma oportunidade para mostrar seu valor ao técnico Abel Ferreira na Libertadores. A tendência é de que os atletas que começaram o duelo diante do arquirrival Corinthians, domingo, sejam preservados e se concentrem no primeiro jogo da final do Paulistão contra o São Paulo, quinta-feira, às 22h, no Allianz Parque.

O Campeonato Paulista serviu de laboratório para observar jogadores formados no clube. No atual elenco, 13 jogadores são das categorias de base, e muitos deles ainda integram a equipe sub-20. Mas agora que o time está na final, o torneio estadual virou prioridade.

Pode ser, porém, que, pela necessidade, em determinada posição, algum jogador não ganhe um descanso e volte a atuar nesta terça, pouco mais de 48h depois de estar em campo na vitória sobre o maior rival que colocou o time alviverde na final do Estadual. Escalar uma peça dois dias depois do último jogo é algo que Abel raramente faz.

"Escolheremos os jogadores que estiverem melhores fisicamente e mentalmente. Sabemos o desgaste desses jogos. Ansiedade, pressão, isso tudo influencia", limitou-se a dizer o auxiliar João Martins, sobre a escalação.

É provável que Gabriel Menino reapareça entre os titulares. O meio-campista foi a novidade no único treino antes do jogo contra os argentinos. Ele participou da atividade integralmente com os companheiros pela primeira vez depois de ter iniciado um cronograma especial de recondicionamento físico.

A última partida do camisa 25 foi na vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, pelo Campeonato Paulista, no dia 2 de maio. Entregue ao núcleo de saúde e performance do clube, ele foi desfalque contra Defensa y Justicia, Santos, Ponte Preta, Independiente del Valle, Red Bull Bragantino e Corinthians.

O Defensa y Justicia, por sua vez, passou recentemente por um surto de covid-19 em seu elenco. Boa parte dos jogadores já estão recuperados e o técnico Sebastián Beccacece tem quase todo o plantel à disposição. O atacante Walter Bou é um dos destaques do atual campeão da Sul-Americana, que está na vice-liderança da chave e precisa da vitória no Allianz Parque para se aproximar da classificação.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS x DEFENSA Y JUSTICIA

PALMEIRAS - Vinicius Silvestre; Henri, Vanderlan e Danilo Barbosa; Gabriel Menino, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Viña; Wesley e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

DEFENSA Y JUSTICIA - Ezequiel Unsain; Néstor Breitenbruch, Juan Rodríguez, Emanuel Brítez; Matías Rodríguez, Enzo Fernández, Raúl Loaiza, Nahuel Gallardo; Francisco Pizzini, Wálter Bou y Gabriel Hachen. Técnico: Sebastián Beccacece.

ÁRBITRO - Andrés Cunha (Uruguai).

HORÁRIO - 19h15.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).