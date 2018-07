De olho no público jovem, Zico aposta em canal de variedades

O maior ídolo da história do Flamengo e um dos grandes jogadores do futebol lançou seu canal no YouTube. A página Zico 10 vai além do futebol mundial e se apresenta como um canal de variedades. “O Canal é uma oportunidade de contar minhas histórias, de me manter cada vez mais próximo dos fãs, receber artistas e falar não apenas de futebol, mas também de música, gastronomia”, explica o Galinho ao Estado.

A programação do canal, parceria com a Millagro, produtora de vários segmentos publicitários e institucionais, inclui diversos quadros. Depois de mostrar o lado familiar no primeiro vídeo, Zico faz o papel de apresentador para receber cantores, atores e jogadores de futebol do passado e do presente. O ex-jogador já gravou com os cantores Xande de Pilares (autor da música-tema do veículo) e Diogo Nogueira; os atores José Loreto, Thiago Lacerda e Thiago Rodrigues; o lutador José Aldo e os jogadores Guerrero e Diego (Flamengo) e Camilo (Botafogo). Um dos programas mais assistidos foi exatamente o encontro com o meia Diego Ribas, atual camisa 10 do Flamengo. “É muito bacana vestir essa camisa, que foi muito valorizada e praticamente imortalizada por você”, elogiou Diego.

No quadro “Caderno do Galinho”, Zico conta histórias de sua época de jogador e divide a cena com o youtuber Bruno Torelly. O clima é descontraído, com um bate-papo informal.

O canal também entra em campo, obviamente. Em uma das edições, Zico participou de um desafio de cobranças de falta com Petkovic, ex-jogador do Flamengo e atual técnico do Vitória. “As pessoas vão felizes e conversam numa boa. A gente não deixa ninguém de calça curta. A vida está muito complicada hoje em dia, então esse é um momento de descontração. Esse vai ser o sentido dos programas”, disse o maior artilheiro da história do Maracanã, com 333 gols em 435 partidas.

A fórmula vem dando certo. Em pouco mais de um mês, o canal tem 820 mil visualizações com quase 80 mil inscritos. “Zico é garantia de sucesso e de credibilidade. Principal representante do clube é ele, o Flamengo é uma monarquia, o Zico é nosso rei”, disse o presidente Eduardo Bandeira de Mello.

À vontade como apresentador, o camisa 10 afirma que apresenta informações importantes dos convidados, mas prefere que tudo aconteça espontaneamente. “Estou aprendendo a lidar com a tevê e entendendo a linguagem. É importante mostrar aos mais jovens algumas histórias”.

Atuando como comentarista do canal Esporte Interativo, Zico conta que a ideia do canal surgiu do desejo de se aproximar do público jovem. Idealizado por seu filho, Bruno Coimbra, o canal no atualiza uma antiga relação de Zico com os veículos de comunicação. Depois de ser técnico do Kashima Antlers e da seleção japonesa, onde teve passagem decisiva para o desenvolvimento do futebol local entre nos anos 2000, Zico gravou uma série de DVDs com orientações sobre modelos táticos e técnicos chamada “Zico ensina você a jogar futebol”.