De olho no rival, Rodrigo Santana usará titulares do Atlético-MG em jogo-treino

O Atlético-MG terá neste sábado os dois últimos jogos-treino antes da volta às competições oficiais. Já pensando no clássico contra o Cruzeiro, na próxima quinta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Rodrigo Santana confirmou nesta sexta que escalará contra o América-MG, na Cidade do Galo, o CT atleticano, o time titular que vinha atuando nas últimas partidas antes da parada para a Copa América.

O jogo-treino contra o América-MG será realizado na manhã deste sábado. À tarde, o rival será o Coimbra, que foi campeão do Módulo II do Campeonato Mineiro e conseguiu o acesso à elite estadual. Rodrigo Santa quer usar os titulares por 70 minutos na primeira atividade do dia.

"Eu gosto de dar sequência, principalmente quando o rendimento vai bem. A competitividade deles dentro da intertemporada é muito boa. Nossa ideia é sair amanhã (nos jogos-treino) com o time que fez o último jogo (contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro), mas vamos ver o rendimento deles nesse jogo-treino", afirmou o treinador, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Assim, o provável time que começará o jogo-treino contra o América-MG e que deve ser o que enfrentará o Cruzeiro é: Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison; Chará, Luan, Elias e Cazares; Alerrandro. "A gente tem uma ideia, desde quando iniciou a intertemporada, de dar a mesma carga de treino para todos. Como o elenco é grande, temos que capacitar a todos, o mesmo tipo de treino e conteúdo que a gente passar. É como se a gente tivesse três times, e o A tivesse que treinar o mesmo tanto que o C. A nossa ideia para esses dois jogos é para o time titular e reserva jogar 70 minutos cada um", disse.

Além do primeiro clássico contra o Cruzeiro, Rodrigo Santana revelou que já pensa no segundo, pela rodada de volta das quartas de final, que será no próximo dia 17, no estádio Independência, em Belo Horizonte. No meio deles, dia 14, tem um compromisso contra a Chapecoense, em Chapecó (SC), pela retomada do Brasileirão, em sua 10.ª rodada. A possibilidade de usar um time reserva é enorme.

"Grandes possibilidades, sim. A gente joga na quinta-feira e na sexta já viaja para Chapecó. A logística é pesada, tem o retorno na quarta-feira. Tem grandes possibilidades de irmos com o time alternativo para Chapecó", ressaltou Rodrigo Santana.