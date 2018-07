De olho no topo, Vasco busca a reabilitação em casa, contra o Macaé

O Vasco tenta nesta quinta-feira a reabilitação no Campeonato Carioca em jogo contra o Macaé, às 19h30, no estádio de São Januário, pela quarta rodada. O time vem de um empate contra o Tigres com uma atuação muito ruim, o que deixou o técnico Doriva preocupado com a reação de alguns torcedores. Agora, ele espera contar com o apoio da torcida para obter nova vitória - seria a terceira na competição - e se manter entre os quatro primeiros.

O volante Guiñazu retorna depois de uma artroscopia realizada no mês passado. Com isso, Lucas fica na reserva. O atacante Thalles, que retornou da seleção sub-20 após o Sul-Americano, também estará à disposição entre os suplentes. Doriva preferiu manter Rafael Silva no ataque.

O técnico aposta no quarteto ofensivo formado por Marcinho, Bernardo, Montoya e Rafael. Ele não vai poder contar com Madson, contundido, que dará a vez a Ney. "Prefiro dar sequência para o time ganhar entrosamento. Perdemos o Madson momentaneamente, mas o Ney está preparado para fazer um grande jogo", declarou Doriva, justificando porque não quis optar logo por Thalles.

"Thalles tem o perfil de jogador que a gente precisava. Foi importante a chegada dele, assim vamos ter mais opções. É claro que pensamos em utiliza-lo sim", completou Doriva.