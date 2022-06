De olho nos duelos com o São Paulo, Abel Ferreira espera contar com Raphael Veiga

O Palmeiras vai ter dois duelos seguidos com o São Paulo na próxima semana. Um pelo Campeonato Brasileiro e outro pela Copa do Brasil. As chances são remotas, mas o técnico Abel Ferreira espera contar com o meia Raphael Veiga, que se recupera de lesão muscular na coxa direita.

Veiga, autor de 16 gols e seis assistências nas 29 partidas que fez neste ano, se machucou no duelo com o Atlético-MG, no último dia 5. O atleta iniciou tratamento no dia seguinte e as previsões mais otimistas apontam para um eventual retorno dia 23, quando o time de Palestra Itália enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A situação não é desesperadora porque o tie tem conseguido manter um bom nível de desempenho mesmo sem seu principal jogador em ação. Zé Rafael tem tido boas atuações na armação das jogadas, enquanto Dudu e Rony finalizam cada vez melhor.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, às 18 horas, no Allianz Parque, para defender a liderança do Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-GO. O time de Abel possui o melhor ataque da competição (19 gols) e a melhor defesa (cinco gols). Não perde há 17 partidas, com 13 vitórias e quatro empates.