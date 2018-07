De olho nos Jogos Olímpicos do Rio, lateral-direito Maicon acerta com o Sport O lateral-direito Maicon, que estava no Livorno (Itália), teve a sua contratação oficializada nesta quarta-feira pelo Sport. O atleta de 22 anos chega por empréstimo de um ano, com opção de compra no final do contrato. Com várias convocações para a seleção brasileira olímpica, o novo reforço do clube pernambucano vive a expectativa de disputar os Jogos do Rio, em agosto deste ano.