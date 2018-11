De olho no título, Willian conta que consultou placar do jogo do Flamengo

Os jogadores do Palmeiras se dividiram nesta quarta-feira entre o foco para golear o América-MG por 4 a 0, no Allianz Parque, e as novidades vindas do Maracanã, onde esperavam que o Flamengo não vencesse o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Willian revelou na saída da arena que chegou a perguntar para os companheiros do banco de reservas o placar da partida no Rio, pela expectativa de poder comemorar logo o título.

O Palmeiras teria saído campeão do Allianz Parque se o Flamengo tivesse empatado ou perdido para a equipe a gaúcha. Durante o segundo tempo, quem estava em campo se interessou por saber como estava a situação do jogo no Maracanã. "Se aqui estivesse empatado por 0 a 0, teríamos que nos concentrar mais no nosso jogo, mas também temos essa leitura, que é normal, de pelo jogo nosso estar 3 a 0, perguntar para o companheiro que está ali fora", contou.

Em um momento do segundo tempo houve até uma comemoração entre os reservas. Parte do estádio também vibrou no mesmo momento ao pensar que o Grêmio havia conseguido marcar um gol de empate. A vibração logo terminou. "A gente fez o nosso papel, e a ansiedade bateu um pouco na gente, porque estamos próximos de conquistar um título importante", explicou Willian, que voltou a marcar um gol depois de dois meses.

O atacante pode, inclusive, ser campeão brasileiro pela quarta vez. Em 2011 ele ganhou pelo Corinthians e depois, em 2013 e 2014, comemorou conquistas pelo Cruzeiro. "Independentemente do que acontecesse lá no Rio de Janeiro, nosso objetivo era vencer, e vencemos. Agora é continuar trabalhando, domingo tem mais uma decisão", afirmou. Se o Flamengo continua vivo na disputa, o outro concorrente direto, o Inter, está fora do páreo, por ter perdido para o Atlético-MG.

O líder do Campeonato Brasileiro volta aos treinos na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol. A vantagem para o Flamengo é de cinco pontos. Se o Palmeiras bater o Vasco, no Rio, no domingo, será campeão com uma rodada de antecedência.