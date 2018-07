De pênalti, Podolski tira Cologne da lanterna do Alemão

Podolski chutou no canto direito para converter o pênalti sofrido por Milivoje Novakovic em falta de Georg Niedermeier. Os jogadores do Stuttgart discutiram com o árbitro no final da partida por conta de pênaltis não marcados em favor da sua equipe.

A vitória, a terceira do Cologne em 13 partidas do Campeonato Alemão, deixa o time com 11 pontos, empatado com o Stuttgart -- que tem melhor saldo de gols -- e um a mais que o Borussia Moenchengladbach, que é o novo lanterna.

"Nós fomos muito determinados e disciplinados hoje", disse o técnico do Cologne, Frank Schaefer.

Na outra ponta da tabela, o Borussia Dortmund lidera com sete pontos de vantagem sobre o Mainz após vencer, por 2 x 1, o Freiburg no sábado.

Marica e Cacau perderam boas chances de abrir o placar para o Stuttgart, enquanto Martin Lanig fez o mesmo para o Cologne. No segundo tempo, o Cologne seguiu melhor com Podolski que teve um chute defendido pelo goleiro Sven Ulreich. Em boa partida, Ulreich também salvou uma boa chance de Petit.