De pênalti, Roberto Carlos marca 1.º gol na Rússia

Com o gol, Roberto Carlos abriu o placar do confronto aos 13 minutos do segundo tempo. O Dínamo buscou o empate, mas o Anzhí ficou na frente novamente com gol do camaronês Angbwa. No final do jogo, o time da casa arrancou a igualdade em novo pênalti, cobrado pelo bósnio Misimovic. O resultado deixou o Anzhí Makhachkala na sétima colocação da tabela do Campeonato Russo.

Roberto Carlos chegou ao clube da Rússia em fevereiro deste ano, após deixar o Corinthians em baixa. O lateral foi um dos principais alvos da torcida depois da eliminação na fase preliminar da Copa Libertadores, maior objetivo da equipe no ano.