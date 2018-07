De pênalti, Ronaldinho faz seu primeiro gol no México Bastaram cinco minutos do seu segundo jogo em terras mexicanas para que Ronaldinho Gaúcho balançasse as redes pela primeira vez. Neste domingo, ele abriu o placar, de pênalti, para a vitória do Querétaro, por 3 a 1, sobre o Chivas, em plena Guadalajara, pelo Campeonato Mexicano. Na quarta, o craque havia passado em branco na derrota por 1 a 0 para o Tigres, pela Copa México.