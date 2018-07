De pênalti, Santa Cruz arranca empate com Luverdense fora de casa

Com um gol nos minutos finais, o Santa Cruz arrancou um empate por 2 a 2 com o Luverdense, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), na noite desta terça-feira, e manteve o time mato-grossense na zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixou o time da casa na 17ª posição, com 13 pontos, um a menos do que o Paysandu, primeiro time fora da zona da degola. O Santa Cruz, com 18 pontos, é o nono colocado.

O Luverdense saiu na frente logo aos oito minutos, em jogada de Aderlan pela direita. O lateral cruzou e Sérgio Mota apareceu sozinho dentro da área para completar de cabeça para o fundo do gol.

A resposta do Santa Cruz aconteceu sete minutos mais tarde, com gol de Jaime no rebote de chute de Augusto, mas a jogada foi anulada por posição de impedimento do zagueiro.

O empate só saiu depois do intervalo. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Augusto recebeu de William Barbio e bateu com força para estufar as redes.

No entanto, a alegria da torcida visitante durou pouco. Aos 13 minutos, Sérgio Mota arriscou de longe e o goleiro Júlio César não conseguiu evitar o segundo gol do meia nesta partida.

O Santa Cruz quase igualou o placar novamente aos 40 minutos, em chute de Halef Pitbull que parou na trave. A pressão continuou e, aos 43 minutos, William cortou o chute de Barbio com a mão e o pênalti foi marcado para os visitantes. Bruno Silva cobrou e garantiu o importante resultado de 2 a 2.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 14ª rodada da Série B. O Luverdense recebe o ABC em mais uma partida no Passo das Emas, enquanto o Santa Cruz visita o Náutico na Arena Pernambuco, no clássico estadual.

FICHA TÉCNICA:

LUVERDENSE 2 x 2 SANTA CRUZ

LUVERDENSE - Diogo Silva; Aderlan, Pablo, William e Paulinho; Ricardo, Moacir (Kazu) e Sérgio Mota; Rafael Silva, Eduardo (Douglas Baggio) e Léo Cereja (Rafael Ratão). Técnico: Júnior Rocha.

SANTA CRUZ - Júlio César; Gabriel Vallés, Jaime, Bruno Silva e Tiago Costa; Wellington Cézar, Derley e João Paulo; Augusto (Facundo Parra), William Barbio e Ricardo Bueno (Júlio Sheik). Técnico: Givanildo Oliveira.

GOLS - Sérgio Mota, aos 8 do primeiro tempo. Augusto, a 1, Sérgio Mota, aos 13, e Bruno Silva (pênalti), aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diogo Silva, Aderlan, William e Kazu (Luverdense); William Barbio (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 14.270,00.

PÚBLICO - 1.597 pagantes.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).