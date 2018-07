De reserva, Campbell vira a grande arma da Costa Rica

Antes da Copa, Joe Campbell era praticamente uma figura desconhecida para boa parte do futebol mundial. Uma grande atuação diante dos uruguaios o transformou em uma arma perigosíssima do time da Costa Rica para enfrentar a Itália, nesta sexta-feira, na Arena Pernambuco.

O atacante de apenas 21 anos foi o único jogador que mereceu atenção especial dos italianos nos últimos dias. E ontem, não foi diferente. O técnico Cesare Prandelli encheu a bola do jogador, que estava no Olympiakos, mas pertence ao Arsenal.

"Ele é um jogador moderno, que busca a profundidade e o gol em meia distância. Ele consegue ter o domínio do jogo no primeiro controle da bola", analisou o treinador italiano.

As boas exibições pelo time grego e também pela seleção já fez com que Arsène Wenger avisasse que quer, finalmente, contar com ele na próxima temporada. Campbell foi contratado pelo Arsenal em 2011, mas nunca conseguiu jogar no time inglês e antes mesmo de ser contratado, passou por uma situação bem curiosa.

Destaque da Costa Rica na Copa América de 2011, ele acertou com o Arsenal, mas no dia de assinar o contrato, tanto ele como o pai, que também é seu empresário, não foram na reunião e a diretoria quase desistiu do jogador. Após muita conversa, conseguiram convencê-los a lhe dar mais uma chance e desta vez, ele assinou contrato. Mas ainda não tinha visto de trabalho. Assim, perambulou emprestado pelo Lorient-FRA, Betis e Olympiakos.

Mas o jovem atacante precisou contar com uma boa dose de sorte para virar estrela do time. O titular da posição, de fato, era Álvaro Saborio, ídolo da torcida e sempre lembrado durante os cânticos vindo das arquibancadas. Mas ele foi cortado da Copa por causa de uma fratura no pé. Então, o jeito foi apostar em Campbell, que pode entrar para a história da equipe caribenha, como fez Paulo Wanchope, um dos maiores jogadores do futebol da Costa Rica.

Aposentado desde 2007, Wanchope aprova o candidato a ocupar sua vaga. “Ele é um grande talento e tem muito para avançar. Que siga fazendo as coisas bem como vem fazendo”, disse o ex-atacante, que marcou gols contra Brasil e Alemanha, nas Copas de 2002 e 2006, respectivamente, e atualmente faz parte da comissão técnica da Costa Rica.

Campbell já fez um gol contra o Uruguai, na estreia do Mundial. Nesta sexta, tem a chance de se firmar como uma grande revelação da Copa e mostrar o que pode fazer pela Costa Rica e, futuramente, pelo Arsenal.