De ressaca pela conquista do título, Juventus perde para o Cagliari por 2 a 0

De ressaca após conquistar o Campeonato Italiano no domingo, a Juventus perdeu como visitante para o Cagliari, por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela 37.ª e penúltima rodada. O time de Turim continua com 83 pontos, enquanto a equipe da casa alcançou os 45, em 13º lugar.

Logo aos oito minutos, Luca Gagliano fez o primeiro gol do Cagliari. O gol despertou a Juventus e Cristiano Ronaldo buscou de todas as formas deixar a sua marca na partida, pois briga diretamente com Immobile, da Lazio, pela artilharia da competição e pela Chuteira de Ouro, dada ao jogador que marcar mais gols entre as principais ligas da Europa.

O astro português tentou de todas as formas, mas esbarrou na bela atuação do goleiro Cragno, autor de pelo menos três belas defesas. Com isso, o Cagliari aproveitou para ampliar a vantagem ainda na primeira etapa com, aos 45 minutos, com Giovanni Simeone, filho de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid.

Em Roma, Immobile fez o segundo gol da Lazio na vitória sobre o Brescia, por 2 a 0, alcançando os 35 gols na competição, contra 31 de Cristiano Ronaldo. O outro gol da equipe romana foi de Joaquin Correa.

Os três pontos mantiveram a Lazio na briga pelo vice-campeonato. O time tem os mesmos 78 pontos do Atalanta, contra 79 da Internazionale. No sábado, na rodada decisiva, os romanos jogam contra o Napoli, fora de casa, enquanto Atalanta e Inter fazem o duelo em Bérgamo.

Outros artilheiros brilharam na rodada. Em Gênova, Ibrahimovic marcou duas vezes na goleada do Milan (6º, com 63 pontos) sobre a Sampdoria (15º, com 41). Chiesa foi além e fez três para a Fiorentina (10º, com 46 ) nos 4 a 0 sobre o Bologna (12º, com 46)

Outros resultados: Verona (9º, com 49 pontos) 3 x 0 SPAL (20º, com 20 pontos); Sassuolo (8.º, 51) 5 x 0 Genoa (17º, 36); Udinese (14º, 42) 1 x 2 Lecce (18º, 35) e Torino (16º, 39) 2 x 3 Roma (5º, 67).