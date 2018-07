De Rossi é suspenso por dois jogos por dar tapa em rival no Italiano

O volante Daniele De Rossi, capitão da Roma, vai desfalcar a equipe por dois jogos no Campeonato Italiano. Ele foi punido nesta terça-feira por ter acertado um tapa no atacante Gianluca Lapadula no jogo contra o Genoa, no fim de semana, em rodada da competição nacional.

A comissão disciplinar considerou que o jogador mostrou "sério comportamento antidesportivo" em campo no domingo, ao anunciar a sanção. Com a decisão, o veterano vai desfalcar a Roma nos jogos contra o SPAL, na sexta-feira, e o Chievo, na próxima semana. A equipe da capital é a quarta colocada da tabela, a sete pontos do líder Napoli.

A agressão do jogador aconteceu no segundo tempo, aos 24 minutos, quando a Roma vencia por 1 a 0 e controlava a partida. O tapa, contudo, resultou em pênalti a favor do Genoa. O próprio Lapadula converteu a penalidade e definiu a igualdade no placar.