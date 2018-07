De Rossi garante vitória da Roma em estreia de Montella

Ex-atacante e ex-técnico das divisões de base da Roma, Montella assumiu a equipe principal até o fim da temporada após o pedido de demissão de Claudio Ranieri, no domingo, em decorrência de quatro derrotas seguidas.

De Rossi colocou um fim na série negativa e colocou a Roma em sexto lugar na tabela depois que Mirko Vucinic recuperou uma bola perdida na área e tocou atrás para o meio-campista, que acertou a finalização.

Montella deixou seu ex-companheiro de ataque Francesco Totti no banco de reservas, mas o capitão do clube -- que tinha uma relação conturbada com Ranieri por não ser titular com frequência -- entrou no segundo tempo.

Roma e Bologna jogariam originalmente no mês passado, mas o jogo foi adiado após apenas 16 minutos devido à neve. A partida desta quarta começou com o relógio já nos 16 minutos, como de costume na Itália.

(Por Mark Meadows)