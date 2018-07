De Rossi marca em seu 500.º jogo e Roma encosta na Fiorentina

Formado nas categorias de base da Roma, o meio-campista Daniele De Rossi foi homenageado por completar, neste sábado, sua 500.ª partida com a camisa do clube romano. E ele festejou em grande estilo, marcando um dos gols da vitória por 3 a 1 sobre o Empoli, no Estádio Olímpico de Roma, na abertura da oitava rodada do Campeonato Italiano.

Com o triunfo, a Roma chegou aos 17 pontos, na segunda colocação, ganhando dois lugares. Fica atrás somente da Fiorentina, que tem 18, mais ainda joga na rodada. A equipe de Florença joga no domingo, contra o Napoli, fora de casa. Ultrapassados pela Roma, a Lazio visita o Sassuolo e a Inter de Milão recebe a Juventus no clássico do fim de semana.

De Rossi fez o segundo gol da Roma e da partida, aos 14 minutos do segundo tempo, de cabeça, após escanteio batido por Pjanic. O bósnio, aliás, estava com o pé calibrado. Três minutos antes, havia batido falta com perfeição, no ângulo direito, para abrir o placar. Aos 24, Salah recebeu de Gervinho com o gol vazio e fez o terceiro.

Büchel descontou para o Empoli, que é apenas o 16.º colocado, com sete pontos, brigando contra a zona de rebaixamento. Na próxima rodada a equipe recebe o Genoa, enquanto a Roma vai a Florença para pegar a por enquanto líder Fiorentina. Antes, na terça, visita o Bayer Leverkusen pela Liga dos Campeões.