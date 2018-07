De Rossi vê Itália forte e nega semelhança com Espanha Depois de chegar à Copa do Mundo no Brasil sob desconfiança e críticas de seus torcedores, a Itália conseguiu uma convincente vitória sobre a Inglaterra na estreia, por 2 a 1. O resultado mudou as avaliações da seleção, que recebeu elogios. O volante De Rossi garantiu que ele e seus colegas estão alheios a todos estes comentários e que sempre soube do potencial da equipe.