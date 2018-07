De saída do Barcelona, goleiro Valdés diz ter futuro indefinido

BARCELONA - Em sua 12ª temporada no Barcelona, quase sempre como titular, o goleiro Victor Valdés já anunciou há alguns meses que irá deixar o clube em junho, quando acaba o contrato atual. Dizendo que precisa buscar novos desafios na carreira, ele recusou a proposta para renovar. Mas revelou nesta sexta-feira que ainda está com o futuro indefinido.

"Ainda não tenho nada decidido. Tenho ofertas na mesa, quem cuida disso é meu empresário, mas ainda não tenho nada definido", afirmo Valdés, garantindo que está concentrado apenas em disputar o restante da temporada pelo clube espanhol. "Respeitarei o Barcelona. Não irei tornar nada público num momento de competição", completou o goleiro, que, segundo a imprensa europeia, estaria nos planos do Monaco.

Aos 31 anos, Valdés tem seis títulos do Campeonato Espanhol e três da Liga dos Campeões pelo Barcelona. Também é nome certo na seleção espanhola, pela qual foi campeão mundial em 2010 e europeu em 2012, sempre como reserva de Casillas. Com esse currículo, o goleiro tem muito mercado, mas prefere, por enquanto, manter a indefinição.

Em fase final de recuperação de lesão muscular na perna direita, sofrida no dia 20 de novembro, durante o amistoso entre Espanha e África do Sul, ele prevê retorno aos gramados no jogo do dia 5 de janeiro, contra o Elche, pelo Campeonato Espanhol. "Foi mais rápido do que esperávamos", contou o goleiro, ao comentar sobre o tratamento.