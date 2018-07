De saída do clube, Robinho fica fora de excursão do Milan

O futuro de Robinho para o segundo semestre deste ano deve mesmo ser longe do Milan. O brasileiro, alvo de diversas especulações, ficou de fora da lista de convocados do técnico Filippo Inzaghi para a segunda parte da pré-temporada da equipe, que acontecerá nos Estados Unidos e no Canadá, dando mais um indício de que ele deve se transferir.

De acordo com a imprensa europeia, Robinho estaria na mira do Orlando City, mesmo clube que tirou Kaká do Milan nesta pré-temporada. Assim como o meia, o atacante seria contratado e repassado a algum clube brasileiro até o fim do ano, já que a equipe da Flórida só entrará na Major League Soccer (MLS, o campeonato norte-americano de futebol) no ano que vem. O Santos seria o favorito a ficar com o jogador.

Sem Robinho, o Milan disputará a Champions Cup, torneio amistoso que acontecerá nos Estados Unidos e terá com clubes como Manchester United, Manchester City, Liverpool, Milan, Inter de Milão, Roma e Olympiakos. Depois, no dia 6 de agosto, o time italiano fará um amistoso com o Chivas Guadalajara em Houston.