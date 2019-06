De saída do Corinthians, Walter ganha mais duas oportunidades para atuar

Com saída anunciada do Corinthians no final da temporada, o goleiro Walter terá mais duas oportunidades em sequência para chamar a atenção de um clube para atuar em 2020. Com Cássio convocado pela seleção brasileira, ele deve ser o titular da meta nos jogos contra o Cruzeiro, sábado, e o Santos, na quarta-feira, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

Walter confirmou no final de maio que não renovaria contrato com o clube alvinegro. Segundo ele, o assunto já havia sido definido com a diretoria em janeiro. O motivo era as poucas chances de atuar no gol do corintiano por causa do grande momento do titular Cássio.

Neste ano, ele já atuou em quatro partidas. Em nenhuma delas o Corinthians venceu. Houve o empate com o Santos por 1 a 1 em amistoso em janeiro. Depois nova igualdade, desta vez com a Ferroviária por 1 a 1. Na sequência duas derrotas pela Copa do Brasil. A primeira para o Ceará por 1 a 0, em partida que Walter entrou após expulsão de Cássio e depois o tropeço por 1 a 0 com a Chapecoense.

Walter e seu empresário, Julio Fressato, ainda não definiram qual será o clube que ele defenderá na próxima temporada. A definição pode acontecer em breve. Como seu acordo com o Corinthians termina em dezembro, a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube sem ter de pagar multa rescisória.

O reserva de Cássio foi contratado pelo Corinthians em 2013. Nesse período disputou 75 partidas, sofreu 62 gols e conquistou dois brasileiros (2015 e 2017) e um paulista (2019) - as conquistas contabilizadas são as que ele entrou em campo em pelo menos um jogo.