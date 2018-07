De saída, Maikon Leite promete foco só no Santos

"Sei que está acabando meu tempo no Santos. Mas, enquanto eu estiver aqui, não vou deixar de jogar. Se puder, quero estar em todos os jogos até o final do meu contrato. Desde quando o ano começou, todos sabiam que eu não ficaria até o final da temporada. Mas eu sempre falei que iria manter a cabeça no Santos e a cada jogo eu venho provando isso", afirmou Maikon Leite, que entrará jogando desde o início diante dos botafoguenses, pois o técnico Muricy Ramalho já anunciou que poupará quase todos os titulares, visando o duelo de volta contra o Cerro Porteño, pela semifinal da Libertadores.

Antes de voltar ao time do Santos contra o Cerro Porteño, Maikon Leite ficou quatro semanas afastado por causa de uma lesão muscular. E, agora figurando como opção mais provável para o ataque da equipe titular neste sábado, ele espera ter uma boa atuação para mostrar que pode ser decisivo também na Libertadores.

"Estamos na fase final da Libertadores e é impossível não pensar no jogo de quarta-feira. Mas, amanhã (sábado), quanto estivermos em campo, vamos pensar no Botafogo", prometeu o atleta, na entrevista coletiva que concedeu nesta sexta-feira.

SÓ PARÁ JOGA - Além da presença de Maikon Leite no ataque, o Santos terá o lateral-direito Pará como único titular em campo diante do Botafogo. E, apesar de ter atuado em 26 dos 35 partidas da equipe paulista no ano, o atleta se colocou à disposição para jogar neste sábado.

"Fico feliz em estar participando. O restante do pessoal irá descansar, mas eu estou preparado para tudo e não estou cansado. Prefiro estar jogando do que ficar treinando e, neste sábado, contra o Botafogo, quero dar o máximo para sair do Engenhão com uma vitória", enfatizou Pará, nesta sexta.

E o confronto deste sábado será o segundo seguido em que o Santos atuará com sua equipe reserva. Na estreia, diante do Internacional, no último sábado, na Vila Belmiro, Muricy também optou por poupar os titulares visando o primeiro jogo da semifinal da Libertadores.

"É difícil não estar pensando no jogo contra o Cerro porque se trata de uma semifinal de Libertadores e a gente pode marcar história no Santos. Mas amanhã (sábado) temos que focar no jogo contra o Botafogo porque na estreia nós empatamos com o Inter e isso faz nossa autoestima aumentar cada vez mais", reforçou Pará.