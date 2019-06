De saída para o Athletico-PR, Pedro Henrique se despede do Corinthians: 'Até logo'

O zagueiro Pedro Henrique se despediu nesta sexta-feira do Corinthians e irá se apresentar na próxima semana ao Athletico-PR. Com a iminente contratação de Gil, o jogador revelado pelas categorias de base do clube perdeu espaço e será apresentado ao time paranaense.

"Foram 7 anos de muito aprendizado! Agradeço a todos com quem tive o convívio diário. Foram inúmeros treinos, concentrações, jogos e títulos. Obrigado e até logo, Corinthians", escreveu Pedro Henrique em sua conta no Instagram.

Os clubes ainda não confirmam a negociação. Pedro Henrique, de 23 anos, atuou somente três jogos no Campeonato Brasileiro, por isso poderá atuar pelo Athletico na competição. Ele só não poderá defender o novo time na Copa do Brasil, pois já defendeu o Corinthians. A equipe paranaense também disputa a Libertadores.

Pedro Henrique subiu para o profissional do Corinthians em 2015 e tem contrato até o final de 2021. O empréstimo ao Athletico deve ser até o término do ano. Pelo clube paulista, o zagueiro disputou 89 jogos e marcou quatro gols. Ele participou da conquista dos três títulos paulistas consecutivos (2017, 2018 e 2019) e também se sagrou campeão brasileiro em 2017.

O Corinthians deve anunciar a contratação do zagueiro Gil na próxima semana. O jogador já acertou salários e assinará vínculo por três temporadas. Com o anúncio de Gil, o time terá cinco zagueiros no profissional. Além dele, Manoel e Henrique, a até então dupla titular, Marllon e Bruno Méndez.