De saída, Rodrigo Caio se despede do São Paulo e diz realizar sonho

O zagueiro Rodrigo Caio foi ao CT da Barra Funda nesta quarta-feira para se despedir dos companheiros do São Paulo antes de se apresentar ao Valencia. Negociado na última semana por R$ 44 milhões, o jogador de 21 anos, disse que realiza um sonho ao conseguir atuar no futebol espanhol e ter como adversários craques como Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo.

"É um sonho jogar contra jogadores desse nível, sem dúvida os melhores do mundo. São nessas partidas contra eles que você mostra o quanto é grande. O Campeonato Espanhol é uma das maiores competições do mundo e fico na expectativa de mostrar meu potencial", disse Rodrigo Caio, revelação das categorias de base do clube.

Desde os 11 anos no São Paulo, o jogador começou como volante e acabou se fixando como zagueiro nos últimos meses. Em 2004 ele chegou a receber uma proposta do Mônaco, da França, mas o negócio não evoluiu porque Rodrigo Caio machucou o joelho, preciso ser submetido a uma cirurgia e ficou sete meses parado.

O contratempo adiou o objetivo de atuar na Europa. "Foram momentos de muita tristeza. Estava bem, mostrando meu potencial e tive que parar. Superei tudo isso com a ajuda de todos", disse o jogador, que é o capitão da seleção olímpica. Nos próximos dias Rodrigo Caio viaja à Espanha para se apresentar ao novo clube.

No Valência, Rodrigo Caio ainda não sabe se vai atuar como zagueiro ou volante mas disse esperar pela evolução do seu futebol. "Vou tentar conquistar o meu espaço. Serei só mais um jogador. Meu crescimento vai ser gradativo e eu vou realizar todos meu sonhos", comentou.