De saúde fragilizada, Muricy ensaia saída do Santos no fim do ano

SANTOS - Muricy Ramalho deixou a impressão nesta sexta-feira de que sua jornada como técnico do Santos deverá se encerrar no fim da temporada, quando acaba seu contrato com o clube. Em entrevista no CT Rei Pelé, após treinamento do time para o jogo com a Penapolense, o treinador admitiu que o problema de saúde que o tirou do trabaho nas últimas semanas o fez refletir sobre o futuro e serviu como aviso de que precisa descansar um pouco mais após o término do ano. Nas entrelinhas, Muricy indicou que sua corpo e mente precisam parar por um período mais longo do que um simples fim de semana.

O comandante descartou a possibilidade de encerrar a carreira, mas mostrou preocupação com sua saúde, que ficou fragilizada recentemente. O técnico chegou a permanecer internado em um hospital de São Paulo por causa de uma diverticulite. Antes de comandar o Santos na última quarta-feira, contra o Flamengo-PI, em jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil, na Vila, Muricy não pôde dirigir a equipe na partida de ida com o rival, em Teresina, tampouco no confronto diante do União Barbarense, no último sábado, pelo Paulistão.

"A minha carreira (de técnico) não será tão rápida assim, mas, como tive a experiência com o Telê (Santana), não quero ficar como ele ficou. Ele se dedicou demais ao futebol, e em função dessa dedicação, acabou perdendo a vida. Sou muito parecido com ele e não quero que aconteça comigo o que aconteceu com ele tão cedo", disse Muricy, ex-auxiliar de Telê Santana no São Paulo, sobre o seu mentor, que morreu em 2006, aos 74 anos. Dez anos antes de sua morte, Telê havia sofrido um derrame.

Aos ser questionado sobre a possibilidade de se aposentar, Muricy deixou claro que isso não passa pela sua cabeça neste momento. Ele gosta de trabalhar, só precisa de um descanso maior, um período sabático. "Não é assim, chegar no fim do ano e parar. Posso parar uns dois ou três meses, mas não vou deixar o futebol, mesmo porque sou novo ainda", disse o comandante de 57 anos.

RENOVAÇÃO

Na última vez que renovou seu contrato com o Santos, Muricy se recusou a firmar um acordo de dois anos, oferecido pela diretoria, tendo em vista a possibilidade de o clube ficar descontente com ele durante parte desse tempo. O treinador, porém, garante estar satisfeito com sua situação na Vila. "Gosto de ficar onde me sinto bem. Praticamente moro aqui no CT e estou feliz no Santos."