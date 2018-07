De Sciglio, do Milan, escapa ileso de acidente de carro

SÃO PAULO - O lateral Mattia De Sciglio, do Milan, escapou ileso de um acidente e carro que sofreu na manhã desta quarta-feira. O jogador se envolveu em uma colisão que atingiu outros dois carros em uma estrada que fica próxima à cidade de Milão. Entre os primeiros a ajudar a socorrer De Sciglio após o acidente estavam Stephan El Shaarawy e Riccardo Montolivo, seus companheiros de Milan. O atleta de 20 anos não sofreu ferimentos, mas acabou sendo levado por precaução a um hospital nas proximidades da cidade vizinha de Busto Arsizio.

Maschucado, o jogador precisou ser submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo há duas semanas. Por isso, ele vem desfalcando o time milanês e também não pôde defender a Itália em dois jogos válidos pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2014, contra Bulgária e República Checa, realizados neste mês. Antes disso, o jogador atuou pela seleção italiana na Copa das Confederações, em junho, no Brasil, onde o seu país terminou a competição na terceira colocação. Com De Sciglio afastado dos gramados, o Milan voltará a jogar nesta quarta-feira, contra o Bologna, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Italiano.

O meia Kaká não participa desta partida. Também machucado, o jogador, que trocou o Real Madrid pelo time italiano nesta temporada, deverá ficar de molho por mais três semanas.