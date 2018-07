De técnico novo, Joinville recebe o misterioso Avaí em duelo catarinense

Os anfitriões estão em último na tabela de classificação com apenas nove pontos conquistados após 15 jogos. Terão a estreia do técnico PC Gusmão, que substitui Adilson Batista, demitido após derrota para o Santos na última rodada.

Em seu primeiro jogo, ele não poderá contar com os volantes Anselmo e Fabrício, suspensos por três cartões amarelos. Entram o jovem Kadu e Marcelo Costa. A bota notícia fica por conta do retorno do zagueiro Bruno Aguiar.

No Avaí, o técnico Gilson Kleina optou por fazer mistério na escalação. Sem vencer há dois jogos, o treinador testou durante a semana uma formação com três zagueiros e dois atacantes.

"A atitude vale muito para esse jogo. Sabemos da mudança de comando, que vão mobilizar de outra maneira. Por mais que não estejam bem na tabela, no último jogo contra a Ponte Preta, foram muito bem. Se estivermos com o foco aflorado, bem definido, nós podemos voltar com um resultado muito bom de lá", afirmou o treinador avaiano.