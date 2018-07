De técnico novo, lanterna segura Bayer Leverkusen Durante a semana, a Greuther Fürth resolveu finalmente demitir o técnico Michael Buskens, comandante de uma campanha de apenas duas vitórias em 22 rodadas. De acordo com a diretoria, o treinador, responsável pela volta do time à primeira divisão, foi demitido porque o clube precisava de uma nova esperança. E ela veio neste domingo, quando o lanterna do Campeonato Alemão segurou um empate em 0 a 0 com o Bayer Leverkusen, em casa.