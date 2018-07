De treinador novo, Sport tenta reação em briga direta contra o rebaixamento

O Sport recebe o Vitória neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 31.ª rodada, em um importante duelo contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time pernambucano ocupa a 16.ª colocação com 34 pontos, um a menos do que o rival baiano, em 15.º. O Internacional, 17.º e que abre o grupo da degola, tem 33.

A partida marcará a estreia do técnico Daniel Paulista. Ele era auxiliar de Oswaldo de Oliveira, que acertou com o Corinthians, e foi efetivado pela diretoria do Sport na última sexta-feira. "Temos o respaldo de várias lideranças do time e o comprometimento do grupo para tirar o Sport desta situação", explicou o presidente João Humberto Martorelli.

O novo treinador não confirmou a formação titular. Mas, de acordo com os treinos, deve fazer ao menos uma alteração. Renê reassume a titularidade na lateral esquerda. Com isso, o costarriquenho Rodney Walace, que vinha atuando deslocado no setor, volta à sua posição de origem no meio de campo.

A mudança não significa uma preferência do novo treinador, já que Rodney Walace entra no lugar de Gabriel Xavier, que terá que cumprir suspensão por ter sido expulso na última partida. No ataque, a tendência é que Rogério siga na equipe e Edmílson comece na reserva.