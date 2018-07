Dê uma volta em 3D e conheça o Instituto Neymar Jr

Neymar deu mais um passo para fortalecer a sua marca. O craque do Barcelona divulgou um vídeo em 3D de seu instituto para a formação de crianças, o Instituto Neymar Jr. Nele, todas as dependências do complexo esportivo, que fica no Jardim Glória, na Praia Grande, foram retratadas pelo arquiteto Fabiano Hayasaki. O software foi utilizado para mostrar de uma maneira real as instalações do local, de modo a fazer com que o internauta parece andar por suas salas e academias.

O trabalho transmite a impressão de o espectador estar passeando pelas salas de aula, refeitório, auditório, assim como pelo campo de futebol e quadra poliesportiva. Segundo o arquiteto, o pedido do vídeo é do vice-presidente do Instituto, Neymar da Silva Santos, pai de Neymar, e o resultado final foi fiel à realidade da estrutura que foi construída.

"A intenção do vídeo foi mostrar para as pessoas a estrutura que temos aqui e o trabalho que é feito com as crianças. Para quem conhece e quem não conhece é uma oportunidade de ver o trabalho que estamos fazendo para mudar o futuro dessa garotada e de suas famílias", disse o pai do jogador.