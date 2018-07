De virada, ABC vence Goiás no Serra Dourada e se aproxima do G4 da Série B

O ABC enfrentou o Goiás no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), e saiu de campo sendo o único visitante a vencer na abertura da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em um jogo marcado pelo equilíbrio no final da noite desta sexta-feira, o time potiguar saiu atrás, mas virou para vencer por 2 a 1. O resultado interrompeu a boa sequência do Goiás e colocou o time potiguar na cola do G4 (zona de acesso à elite).

Caio Mancha e Dalberto marcaram para o ABC, enquanto Carlos Eduardo fez o único gol do Goiás. Assim, o time goiano perdeu a sequência de três vitórias e desperdiçou a chance de entrar no G4, permanecendo no oitavo lugar, com 11 pontos. De outro lado, o ABC, que soma um ponto a mais, se recuperou da derrota para o Juventude, por 3 a 0, e encostou nos primeiros colocados, agora figurando no sétimo lugar.

O Goiás iniciou o jogo pressionando o visitante e marcou o primeiro gol já aos nove minutos, quando Léo Sena fez boa jogada e rolou para Carlos Eduardo, que dominou e chutou no canto de Edson. A resposta dos visitantes, porém, foi imediata. Aos 15 minutos, Caio Mancha recebeu um lançamento e tocou na saída de Marcelo Rangel, deixando tudo igual.

Depois dos gols o ritmo do jogo caiu. Com marcações muito fortes no meio de campo, os dois times travaram uma batalha pela bola, mas sem levar perigo aos goleiros. O Goiás teve mais posse de bola e só voltou a ameaçar Edson aos 43 minutos, mas Tiago Luís, que já tinha acertado o travessão, chutou no meio do gol, facilitando a defesa.

O Goiás voltou melhor para a etapa final, pressionando o ABC e, logo aos 4 minutos, perdeu uma grande chance. Tiago Luís cruzou, a defesa desviou e a bola sobrou para Carlos Eduardo, livre. O atacante chutou e Edson fez uma boa intervenção para evitar o segundo gol dos mandantes.

Na chegada perigosa do ABC ao ataque, o goleiro nada pôde fazer. Aos 24 minutos, Caio Mancha achou Erivélton, que serviu Dalberto com perfeição. O atacante chutou no canto, sem chances para Marcelo Rangel.

Com o resultado adverso, o Goiás foi em busca do empate, mas sem sucesso. Afobado, o time passou a abusar das bolas levantadas na área e ainda teve uma chance com Carlos Eduardo, mas não conseguiu furar a retranca dos visitantes.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando será realizada a nona rodada da Série B. Logo às 19h15, o Goiás enfrenta o Náutico na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). Mais tarde, às 20h30, o ABC joga diante do CRB no Frasqueirão, em Natal (RN).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 2 ABC

GOIÁS - Marcelo Rangel; Tony (Léo Gamalho), Alex Salves, Everton Sena e Jefferson; Victor Bolt, Pedro Bambu, Léo Sena e Tiago Luís (Michael); Carlos Eduardo e Aylon (Jean Carlos). Técnico: Sílvio Criciúma.

ABC - Edson; Jonathan Bocão, Filipe, Cleiton e Eltinho (Léo Fortunato); Anderson Pedra, Márcio Passos, Gegê e Erivélton (Zotti); Dalberto (Nando) e Caio Mancha. Técnico: Geninho.

GOLS - Carlos Eduardo, aos 9, e Caio Mancha, aos 15 minutos do primeiro tempo; Dalberto, aos 24 do segundo.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Pedro Bambu (Goiás); Anderson Pedra, Cleiton e Filipe (ABC).

RENDA - R$ 55.605,00.

PÚBLICO - 5.584 pagantes (6.514 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).