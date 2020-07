De virada, Arsenal aproveita erros do Liverpool e vence em casa

O Arsenal aproveitou a falta de motivação do Liverpool para manter suas chances de classificação para as copas europeias, ao vencer, por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, no Emirates Stadium, em Londres. Com o resultado, o time londrino chegou aos 53 pontos, na nona colocação, enquanto o campeão antecipado permaneceu com 93 pontos. Restam duas rodadas para o fim da competição.

O jogo atípico começou fácil para o Liverpool, que abriu o placar aos 20 minutos, após ótima assistência de Robertson, que Mané só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol. A vantagem no placar tirou a concentração dos comandados de Jürgen Klopp, que passaram a errar muitos passes e cometer várias falhas.

Ao notar a possibilidade de vitória, o Arsenal aumentou o ritmo e forçou as jogadas pelo lado direito de seu ataque. O empate não demorou. Aos 32 minutos, Lacazette foi lançado dentro da área e, com grande categoria, driblou o goleiro Alisson para fazer 1 a 1, após falha na saída de bola do zagueiro Van Dijk.

Com a apatia do Liverpool, o Arsenal conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Alisson saiu jogando errado, Lacazette roubou a bola e tocou para Nelson, livre dentro da área, bater colocado: 2 a 1.

Mesmo desorganizado, o Liverpool tentou reagir, mas falhou na armação e finalização das jogadas. Em um dos raros momentos de lucidez, o meia Salah quase conseguiu o empate, mas foi impedido pela bela defesa do goleiro Martinez.

Foi apenas a terceira derrota do Liverpool, em 36 jogos. O time soma 30 vitórias e três empates. Já o Arsenal ficou três pontos atrás do Wolverhampton na briga por uma vaga na Liga Europa.