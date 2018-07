De virada, Barcelona goleia Getafe e garante liderança no Espanhol

GETAFE - Após ser desbancado pelo Atlético de Madrid na tabela, o Barcelona levou um susto neste domingo. O time catalão levou dois gols do Getafe em apenas quatro minutos no início da partida, válida pela 17.ª rodada, mas buscou a virada ainda no primeiro tempo e goleou por 5 a 2.

Com o triunfo, o Barcelona recuperou a liderança da tabela, perdida provisoriamente no sábado, ao chegar aos 46 pontos. Os comandados do técnico Tata Martino tem a mesma pontuação do Atlético, mas levam vantagem nos critérios de desempate. Já o Getafe ocupa o 8º lugar, com 23 pontos.

O Barcelona entrou em campo neste domingo sem alguns dos seus principais jogadores. Lionel Messi, Xavi Hernández e Victor Valdés desfalcaram o time por lesão, enquanto Neymar cumpriu suspensão.

Diante destas baixas, coube a Pedro liderar a equipe em Getafe. O atacante comandou a virada do Barcelona ainda no primeiro tempo. Ele marcou os três primeiros gols do time catalão e calou a arquibancada, em apenas oito minutos, aos 34, aos 40 e aos 42 da etapa inicial.

Sergio Escudero e Lisandro Lopez foram os autores dos gols dos anfitriões, aos 10 e aos 14 minutos de jogo. Mas o Getafe não foi além disso. E viu o Barcelona anotar mais dois depois do intervalo. Cesc Fàbregas, aos 23 e aos 26, em cobrança de pênalti, fechou a goleada dos visitantes.