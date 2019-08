De virada, Corinthians perde do Flamengo no 1º jogo da final do Brasileiro Sub-17

Em um jogo eletrizante, o Flamengo venceu o Corinthians, por 4 a 3, de virada, neste sábado, no Pacaembu, no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Com o resultado, a equipe carioca joga por um empate no duelo de volta, sábado que vem, em Cariacica, no Espírito Santo.

O Corinthians abriu 2 a 0 na primeira etapa, com gols de Cauê, aos 23, e Danilo, aos 37 minutos. O Flamengo reagiu logo aos três minutos da segunda etapa, com o artilheiro Lázaro. O time paulista respondeureagiu novamente com Cauê, no minuto seguinte.

A virada do time da Gávea veio em apenas 13 minutos. Lázaro, mais uma vez, fez o segundo, aos 10. Ryan Lucas empatou aos 17 e Carlos Daniel, em jogada individual, fez o gol da vitória, aos 23 minutos.

Os últimos 20 minutos foram de total pressão do Corinthians, que conseguiu algumas boas oportunidades, mas, nervoso, falhou na finalização e esbarrou nas defesas do goleiro Bruno. Após o apito final, os flamenguistas festejaram muito como se o título já tivesse sido conquistado.