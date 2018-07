De virada, Cruzeiro vence e se reaproxima do Atlético no Mineiro

SETE LAGOAS - O Cruzeiro saiu atrás no placar, suou, mas conseguiu uma importante vitória diante do América-MG, por 2 a 1, neste domingo, em Sete Lagoas. Foi o sétimo resultado positivo consecutivo da equipe, que se reaproximou do líder Atlético-MG, no Campeonato Mineiro. Anselmo Ramon e Walter marcaram os gols do triunfo, enquanto Alessandro descontou.

Assim, o Cruzeiro chegou aos 21 pontos, três a menos que seu principal rival, na segunda colocação. Na próxima rodada, a equipe enfrentará o Boa, fora de casa, no sábado. Já o América-MG estacionou nos 18 pontos, no terceiro lugar, e agora recebe o Tupi, nesta quarta-feira.

Foi justamente o América-MG quem começou melhor neste domingo e, depois de uma chance perdida por Luciano, abriu o placar aos 20 minutos. Após cobrança de falta, o atacante Alessandro aproveitou a sobra, driblou o uruguaio Victorino, e tocou na saída de Fábio.

Com o gol, o Cruzeiro tentou uma reação, mas só conseguiu chegar ao empate aos 40 minutos, quando Anselmo Ramon aproveitou boa jogada de Wallyson. Na segunda etapa, o América-MG chegou a marcar, com Gabriel, após cobrança de escanteio, mas o árbitro marcou falta no lance.

Justamente quando o América-MG era melhor, o Cruzeiro virou o placar. O atacante Walter, que havia entrado no lugar de Wellington Paulista, recebeu de frente para o goleiro Neneca e só teve o trabalho de tirá-lo da jogada para definir o placar.