De virada e sem brilho, Torino derrota Cagliari em casa pelo Campeonato Italiano

O Torino conquistou uma vitória importante pela 11.ª rodada do Campeonato Italiano ao bater o Cagliari por 2 a 1, neste domingo, no estádio Olímpico, em Turim. Sem brilhantismo, os donos da casa precisaram correr atrás do resultado para sair com os três pontos.

O placar da partida foi aberto aos 30 minutos do primeiro tempo pelo Cagliari, com Nicolo Barella. Dez minutos depois, o Torino conseguiu o empate com Iago Falque. A virada só veio no segundo tempo, aos 21, com o gol de Joel Chukwuma Obi.

Com o resultado, o time de Turim chegou à nona colocação, com 16 pontos, mesma pontuação de Fiorentina e Milan - só perde no número de vitórias. A equipe está a quatro de distância da Sampdoria, primeiro time na zona de classificação para a Liga Europa. Já o Cagliari permanece na 14.ª posição, com nove pontos.

Na próxima rodada, a 12.ª, o Torino vai até Milão para encarar a Internazionale, no próximo domingo. Já o Cagliari enfrenta o Verona, dentro de casa, no mesmo dia.