De virada, França derrota Costa Rica por 2 a 1

Olhada com desconfiança a 16 dias antes da estreia na Copa do Mundo da África do Sul, a França derrotou por 2 a 1 a Costa Rica nesta quarta-feira em amistoso realizado em Lens. E parecia que a equipe de Raymond Domenech daria razão aos seus críticos.

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Carlos Hernandez abriu o marcador para a seleção costarriquenha. Porém, na metade da etapa inicial, o zagueiro Douglas Sequeira fez gol contra e deixou tudo igual no placar. A França somente foi marcar o tento da vitória a sete minutos do fim, com Valbuena, que fazia a sua estreia com a camisa francesa.

Outro destaque do amistoso ficou por conta do defensor William Gallas, recuperado de uma lesão muscular na panturrilha sofrida em março. O jogador começou a partida na equipe titular e foi substituído por Domenech no intervalo do confronto para a entrada de Sebastien Squillacci.

A França fará a seu primeiro jogo no dia 11 de junho. O adversário será o perigoso Uruguai, que, após não se classificar para a Copa do Mundo da Alemanha, irá motivado para a África do Sul.

Em um dia repleto de amistosos internacionais, a Croácia empatou em 0 a 0 com a Estônia. As duas seleções não se classificaram para o Mundial.