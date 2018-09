De virada, Goiás vence Atlético-GO no clássico e volta ao G-4 da Série B

O Goiás venceu clássico importantíssimo contra o Atlético-GO, na noite deste sábado, e retornou ao G-4 (zona de acesso) da Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 27ª rodada, o Goiás saiu atrás no placar, mas buscou a virada por 2 a 1 para se garantiu no grupo dos quatro primeiros colocados da tabela.

O triunfo coloca o Goiás na terceira colocação, com 45 pontos ganhos, a dois do líder Fortaleza. Apesar da derrota, o Atlético-GO segue na zona de classificação, em quarto, com 43 pontos, empatado com outro goiano, o Vila Nova, que está atrás apenas nos critérios de desempate: 12 a 11 vitórias.

Os rivais começaram o jogo com cautela e as primeiras chegadas ao ataque foram do Atlético-GO. Aos 6 minutos, João Paulo acertou um chutaço da intermediária e tratou de abrir o placar para o time visitante. A bola ainda pegou no travessão antes de entrar.

O jogo era nervoso e o Goiás se mandou para o ataque após o gol sofrido, mas sem criar muito. Em boa oportunidade aos 15 minutos, Jefferson defendeu chute de Giovanni. O gol de empate saiu aos 31 minutos, quando Michael recebeu na área e bateu de esquerda para defesa do goleiro. Mas, no rebote, o próprio Michael completou para o fundo das redes. O duelo foi para o intervalo empatado.

O Goiás voltou animado dos vestiários e logo marcou o gol da virada, aos 6 minutos. Em lance bastante confuso, Michael tentou chutar, após bate-rebate com a defesa, e a bola sobrou para Lucão marcar o segundo na persistência. O tento colocou Lucão como artilheiro da Série B, com 12 gols.

Em desvantagem, o Atlético-GO passou a tentar mais no ataque e chegou a criar oportunidades, como os chutes de João Paulo e Tomas Bastos, que não deram em nada. Apesar das investidas do rival, o Goiás se fechou na reta final do jogo e conseguiu segurar a vitória.

O Atlético-GO voltará a campo pela Série B já na próxima quarta-feira, às 19h15, para jogar em casa contra o Juventude, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Enquanto isso, o Goiás jogará na próxima sexta-feira, às 19h15, contra a Ponte Preta, novamente no estádio Olímpico Pedro Ludovico.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 x 1 ATLÉTICO-GO

GOIÁS - Marcos; Alex Silva, Victor Ramos, David Duarte e Ernandes; Gilberto, Renato Cajá (Ratinho) e Giovanni; Michael (Robinho), Lucão e Tiago Luis (Maranhão). Técnico: Ney Franco.

ATLÉTICO-GO - Jefferson; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Victor Oliveira (Mascarenhas); Pedro Bambu, João Paulo e Tomas Bastos (Vitinho); André Luis, Renato Kayzer e Júlio César (Thiago Santos). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - João Paulo, aos 6, e Michael, aos 32 minutos do primeiro tempo; Lucão, aos 6 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Lucão (Goiás); Victor Oliveira (Atlético-GO).

RENDA - R$ 209.085,00.

PÚBLICO - 11.402 pagantes (12.652 no total).

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).