De virada, Goiás vence o Criciúma e confirma a reação na Série B

O Goiás confirmou a sua grande ascensão no Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Criciúma por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira, pela 15.ª rodada. Esta foi a sexta vitória nos últimos oito jogos que o tirou da lanterna e o colocou em 10.º lugar, com 21 pontos, contra apenas 13 do time catarinense, ainda em 19.º e penúltimo lugar.

O jogo começou muito travado, com os dois sistemas de marcação prevalecendo. Somente aos 25 minutos é que saiu o primeiro chute a gol, quando Lucão driblou dois adversários em diagonal e de fora da área chutou. Mas a bola saiu sem força e o goleiro Luiz encaixou com facilidade.

Três minutos depois, o Criciúma encaixou o contra-ataque que esperava. Sueliton desceu em velocidade pelo lado direito, pegando a marcação da casa em linha. O cruzamento saiu rasteiro e encontrou na grande área Vitor Feijão, que bateu de perna direita. O goleiro Marcos rebateu e, com a perna esquerda, Feijão completou para as redes.

A reação, porém, foi rápida. O empate saiu aos 34 minutos. Michael recuperou uma bola que sairia na linha lateral e tentou a jogada. A bola sobrou para Giovanni, que, mesmo fora da área, chutou forte. A bola passou entre dois zagueiros e atrapalhou a visão de Luiz, que saltou sem sucesso.

Na volta do intervalo, o Criciúma voltou com uma mudança forçada. Saiu o lateral-direito Sueliton, machucado, para a entrada de Ralph. Mas o Goiás é que voltou com outra disposição, mais veloz e explorando bem as beiradas do campo. Aos 17 minutos fez o gol da virada. Giovanni buscou Ernandes do lado esquerdo e o lateral meio desequilibrado fez outra virada, pegando a defesa desprevenida. Michael entrou nas costas dos zagueiros, ajeitou a bola com o pé direito e de esquerda tocou entre as pernas do goleiro Marcos.

Quase que aos 20 minutos o time da casa ampliou após chute de Maranhão, que tinha entrado no lugar de Gedoz, e Luiz largou no alto. A defesa, no entanto, aliviou. O Criciúma só ameaçou aos 28, em uma bomba de Marlon Freitas e que Marcos espalmou.

Depois do susto, o técnico Ney Franco deu sangue novo ao Goiás com as entradas de João Afonso e Felipe Garcia, respectivamente, nas vagas de Renato Cajá e Michael, ambos já bem desgastados. Nos últimos minutos, o time goiano valorizou a posse de bola e garantiu a vitória.

Pela 16.ª rodada, o Goiás vai enfrentar o Sampaio Corrêa, na próxima sexta-feira, às 20h30, em São Luis. No mesmo dia, às 19h15, o Criciúma vai receber o Londrina no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 x 1 CRICIÚMA

GOIÁS - Marcos; Alex Silva, Victor Ramos, David Duarte e Ernandes; Gilberto, Giovanni e Renato Cajá (João Afonso); Michael (Felipe Garcia), Lucão e Felipe Gedoz (Maranhão). Técnico: Ney Franco.

CRICIÚMA - Luiz; Sueliton (Ralph), Nino, Fábio Ferreira e Artur; Liel, Eduardo, Luiz Fernando (Kalil), Marlon Freitas e Elvis (Alex Maranhão); Vitor Feijão. Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Vitor Feijão, aos 28, e Giovanni, aos 34 minutos do primeiro tempo; Michael, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ernandes e Renato Cajá (Goiás); Vitor Feijão e Ralph (Criciúma).

ÁRBITRO - Wanderson Alves de Sousa (MG).

RENDA - R$ 87.250,00.

PÚBLICO - 8.746 pagantes.

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).