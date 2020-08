De virada, Guarani derrota Inter de Limeira e vai à final do Troféu do Interior

O Guarani está garantido na final do Troféu do Interior do Campeonato Paulista. A equipe de Campinas conseguiu a vaga na decisão após bater a Inter de Limeira neste sábado, por 2 a 1, de virada, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.

Agora, o Guarani espera o resultado da partida entre Red Bull Bragantino e Botafogo-SP, que será disputada neste sábado, às 21 horas, no Canindé, em São Paulo, para conhecer o seu adversário na final.

Leia Também Orçamento modesto e reformulação na pandemia levam Ponte e Mirassol às semifinais

A Inter de Limeira foi superior no primeiro tempo, principalmente pela grande atuação do meia Murilo Rangel. Aos 22 minutos, o camisa 10 aproveitou escanteio e subiu mais do que a marcação para marcar, de cabeça, o primeiro gol do jogo.

Mais tarde, ele ainda passou perto de fazer o segundo cobrando falta. A bola desviou na barreira e enganou o goleiro Jefferson Paulino, que ficou sem reação, mas parou no travessão.

A resposta do Guarani, ainda antes do intervalo, foi também de bola parada. Lucas Crispim levantou para a área e a bola passou por todo mundo, menos pelo goleiro Rafael Pin, que teve mostrou rápido tempo de reação para evitar o gol de empate.

No segundo tempo, o jogo mudou completamente e o Guarani buscou a virada em dois lances seguidos. Primeiro, aos 15 minutos, Waguininho arrancou em direção ao gol e o volante Geovane chegou na velocidade para tirar a bola, mas acabou mandando contra a própria meta e marcando gol contra.

Dois minutos mais tarde, o mesmo Waguininho recebeu de Lucas Crispim e tocou na saída do goleiro Rafael Pin para virar a partida e garantir a vitória do time de Campinas.

A Inter ainda tentou responder até o final e chegou a acertar o travessão novamente, dessa vez em belo chute de primeira de Airton. Já nos acréscimos o zagueiro Lucas Balardin se envolveu em confusão com Lucas Abreu e foi expulso, deixando a Inter com um a menos, e o placar terminou mesmo com vitória do Guarani por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA:

INTER DE LIMEIRA 1 X 2 GUARANI

INTER DE LIMEIRA - Rafael Pin; Elacio Córdoba (Hiago Ramiro), Roger Bernardo, Jean Pablo e Jonathan (Lucas Balardin); Geovane (Everton Sena), Matheus Neris (Recife) e Murilo Rangel; Lucas Braga, Tcharlles e Airton. Técnico: Elano.

GUARANI - Jefferson Paulino; Pablo (Wálber), Romércio, Bruno Silva e Bidu; Deivid (Marcelo), Eduardo Person (Lucas Abreu) e Arthur Rezende; Lucas Cispim (Alias Carioca), Júnior Todinho e Waguininho (Bruno Sávio). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Murilo Rangel, aos 22 minutos do primeiro tempo; Geovane (contra), aos 15, e Waguininho, aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote

CARTÕES AMARELOS - Elacio Córdoba e Geovane (Inter de Limeira); Romércio, Lucas Abreu e Arthur Rezende (Guarani).

CARTÃO VERMELHO - Lucas Balardin (Inter de Limeira).

LOCAL - Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).