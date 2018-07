De virada, Manchester United perde jogo com 8 gols para Leicester

O Manchester United ainda não fez valer em campo os altos investimentos realizados para a temporada 2013/2014 do futebol europeu. Neste domingo, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Inglês, o time chegou a abrir 3 a 1, mas perdeu por 5 a 3 para o Leicester, fora de casa.

Antes de levar a virada, o Manchester United viu o seu poderoso setor ofensivo, formado por Di María, Rooney, Van Persie e Falcao García, brilhar. Aos 13 minutos, Van Persie abriu o placar da partida após passe de Falcao. Logo depois, aos 16, foi Di María quem marcou, após ser acionado por Rooney. Logo depois, aos 17 minutos, Ulloa diminuiu para o Leicester.

O Manchester United, porém, voltou a marcar no segundo tempo, aos 12 minutos, com Ander Herrera, de letra, depois de passe de Di María. O jogo parecia definido, mas o Leicester reagiu. Primeiro, aos 17 minutos, Nugent converteu pênalti feito por Rafael. Dois minutos depois, Cambiasso empatou a partida.

A virada do Leicester aconteceu aos 34 minutos, com o gol marcado por Vardy. E Ulloa, vice-artilheiro do Campeonato Inglês com cinco gols, marcou o seu segundo na partida, dessa vez de pênalti, aos 38 minutos, definindo o triunfo do seu time por 5 a 3.

Derrotado, o Manchester United está apenas em 12º lugar no Campeonato Inglês, com cinco pontos. Já o Leicester chegou aos oito e ocupa a sexta colocação.

Também neste domingo, o Tottenham decepcionou em casa e perdeu por 1 a 0 para o West Bromwich Albion. O volante brasileiro Paulinho entrou em campo durante o segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota, definida com o gol marcado por James Morrison.

Agora, o Tottenham está em nono lugar no Campeonato Inglês com sete pontos. Já o West Bromwich Albion chegou aos cinco e subiu para a 15ª colocação.